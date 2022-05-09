Родион Мирошник: из Лисичанска вышла целая бригада армии Украины, оставив позиции после небольших боев

Из города Лисичанска в Донбассе вышла целая бригада Вооруженных сил Украины, оставив свои позиции после небольших боев. Об этом проинформировал Родион Мирошник, посол Луганской народной республики в России.
Дипломат написал минувшей ночью в Telegram, что союзные войска взяли под контроль поселок городского типа Нижнее.
«Теперь дорога на Лисичанск с юга открыта. Непосредственно из Лисичанска сегодня снялась и вышла целая бригада ВСУ оставив свои позиции после небольших боестолкновений», — говорится в публикации Мирошника.
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров указал, что в республику каждый день прибывают тысячи российских добровольцев, желающих искоренить идеологию фашизма на Украине.