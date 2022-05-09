Родион Мирошник: из Лисичанска вышла целая бригада армии Украины, оставив позиции после небольших боев

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9 мая 2022, 08:53

Украинские военные, Sergii Kharchenko / globallookpress.com

Из города Лисичанска в Донбассе вышла целая бригада Вооруженных сил Украины, оставив свои позиции после небольших боев. Об этом проинформировал Родион Мирошник, посол Луганской народной республики в России.

Дипломат написал минувшей ночью в Telegram, что союзные войска взяли под контроль поселок городского типа Нижнее.

«Теперь дорога на Лисичанск с юга открыта. Непосредственно из Лисичанска сегодня снялась и вышла целая бригада ВСУ оставив свои позиции после небольших боестолкновений», — говорится в публикации Мирошника.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров указал, что в республику каждый день прибывают тысячи российских добровольцев, желающих искоренить идеологию фашизма на Украине.