Володин: заявление G7 о намерении «не допустить победы» России на Украине - свидетельство признания ими успехов спецоперации

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8 мая 2022, 21:59 Источник: Вячеслав Володин

Вячеслав Володин, фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Заявление стран "Большой семерки" о недопущении победы России на Украине свидетельствует, что они признают успехи специальной военной операции Вооружённых сил РФ.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин в воскресенье написал в своих аккаунтах в социальных сетях о том, что Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция, Япония признали успехи спецоперации России.

"Именно так можно расценить принятое лидерами стран G7 сегодня заявление о намерении «не допустить победы» России на Украине", - пишет спикер Госдумы.

Володин перечислил, что G7 выступает против демилитаризации; денацификации; внеблокового и безъядерного статуса Украины; права народов Донецкой и Луганской народных республик на самоопределение.

Теперь понятно, почему предложенные президентом РФ Владимиром Путиным инициативы по вопросам безопасности оставлены ими без ответа.

Вячеслав Володин заключил: "Россия разрушила их планы по расширению НАТО на восток".