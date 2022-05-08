У жителей Берлина вызвал негодование посол Украины Мельник, возлагавший цветы к мемориалу советским воинам в Тиргартене

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8 мая 2022, 20:47 Источник: РИА Новости

посол Украины в Германии Андрей Мельник, MOD Ukraiine/ globallookpress.com

Жители Берлина выразили негодование, когда посол Украины в ФРГ Андрей Мельник в воскресенье на официальной памятной церемонии возлагал венки к мемориалу советским воинам в Тиргартене.

Присутствующие выкрикивали лозунги "Мельник, вон!" на немецком и украинском языках и даже, как пишут в соцсетях, "Нацисты, вон".

Эту информацию в воскресенье написала газета Berliner Zeitung. Один из участников, вопреки правилам, пронес флаг длиной 25 метров. В берлинской полиции сообщили, что у советского мемориала в Тиргартене проходит церемония украинского посла, приглашенным гостям которого разрешено демонстрировать флаги, что вызывает неудовольствие со стороны прохожих. По данным полиции, для сохранения акцента на мирном и достойном поминовении, страж порядка проследил, чтобы украинский флаг большого размера был свернут.

Мельник заявил, что решение полиции Берлина запретить использование флагов страны в рамках памятных мероприятий 8 и 9 мая является "пощечиной украинскому народу".

Мельник ранее нелицеприятно высказался в адрес канцлера Германии Олафа Щольца.