Плененный начштаба 36-й бригады ВСУ Кормянков: «Азов» намеренно сдавал позиции, из-за этого морпехи Украины несли большие потери

Аргументы Недели → В мире 13+

8 мая 2022, 10:42 Источник: Telegram-канал РИА Новости

Украинский военный, Sergii Kharchenko / globallookpress.com

Националистическое формирование «Азов» (запрещено в РФ) намеренно сдавало позиции, из-за чего украинские морпехи несли большие потери. На это, как передает РИА Новости, указал полковник Дмитрий Кормянков, попавший в плен начальник штаба 36-й бригады Вооруженных сил Украины.

«Нацистский батальон "Азов" (против боевиков которого в России возбуждено уголовное дело) сдавал позиции, из-за этого украинские морпехи несли большие потери, свидетельствует видеозапись показаний начальника штаба 36-й бригады морской пехоты ВСУ полковника Кормянкова, сделанная в одном из пунктов на территории ДНР», — говорится в публикации, размещенной в Telegram-канале отечественного информационного агентства.

Как сообщалось ранее в воскресенье, посол ЛНР в Москве Родион Мирошник отметил, что после двух месяцев боестолкновений центр Попасной и основные городские массивы контролируются войсками России и республики.