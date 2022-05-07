Комбат «Востока» Ходаковский сообщил о группе украинских боевиков, которые вышли с белым флагом в районе «Азовстали»

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7 мая 2022, 13:57

Украинские военные, Sergii Kharchenko / globallookpress.com

Командир батальона ДНР «Восток» Александр Ходаковский сообщил о группе украинских боевиков, вышедших с белым флагом в районе металлургического комбината «Азовсталь» в городе Мариуполе. Об этом пишет Telegram-канал «RT на русском».

«Комбат “Востока” Александр Ходаковский сообщил о группе украинских боевиков, которые вышли с белым флагом в районе “Азовстали”. Навстречу им выдвинулись российские военные, взявшие на себя роль парламентеров», — говорится в публикации, размещенной в TG-канале.

Ходаковский отметил, что это «первый личный контакт за все время блокады Мариуполя».

Как сообщалось ранее, штаб территориальной обороны Донецкой народной республики проинформировал, что с «Азовстали» в субботу были эвакуированы еще 50 человек.