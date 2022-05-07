В Берлине предотвращена возможная попытка теракта в отношении российских журналистов

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7 мая 2022, 13:01 Источник: РИА "Новости"

полицейские в Берлине, Christoph Soeder/dpa

В посольстве РФ в Германии сообщили днем в субботу, 7 мая, что в Берлине была предотвращена вероятная попытка осуществления теракта в отношении российских журналистов, а также их родственников.

Согласно последней информации, в доме, где проживают журналисты из России, был найден подозрительный предмет. Саперы осмотрели его и пришли к выводу, что, вероятно, в нише здания было заложено самодельное взрывное устройство. Накануне этот дом был подвержен нападению. Источники, близкие к следствию, сообщили, что на месте была обнаружена взрывчатка с детонатором.

Посольство Российской Федерации направило в Министерство иностранных дел ФРГ ноту с требованием провести расследование данного инцидента. Кроме того, этим занимаются сотрудники полиции Берлина.