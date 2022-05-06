В ДНР заявили об ошибке офиса Гутерриша о числе вывезенных с «Азовстали» граждан

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6 мая 2022, 22:04 Источник: Штаб ТерО ДНР

В штабе территориальной обороны Донецкой народной республики в пятницу заявили об ошибке офиса генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша о числе вывезенных с территории металлургического комбината "Азовсталь" в Мариуполе мирных граждан.

В аккаунте Гутерриша в соцсети Тwitter ранее сегодня появилась информация о выводе с территории завода в Мариуполе двух групп из 500 человек благодаря усилиям ООН и Красного Креста.

В штабе территориальной обороны ДНР сообщили, что эта цифра, очевидно, была выделена и неверно интерпретирована специалистами, ведущими официальный аккаунт Тwitter генсека ООН, из публикации Штаба теробороны ДНР об эвакуации из Мариуполя более 500 гражданских лиц, которые были доставлены в Пункт оказания помощи населению в Безыменном за сутки.

В Штабе уточнили, что эти "лица не имеют отношения к украинским боевикам и удерживаемым ими лицами".

"518 человек были доставлены в пункт оказания помощи специалистами ДНР из жилых кварталов Мариуполя, которые нуждались в помощи и приняли решение переместиться в безопасные районы ДНР и России", - говорится в сообщении республиканского штаба.

Представители теробороны ДНР призывает граждан использовать только проверенную информацию из официальных источников.