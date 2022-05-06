Представитель вооруженных сил Латвии Янис Слайдиньш заявил, что Украина намерена нанести удар по Крымскому мосту 9 мая

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6 мая 2022, 21:40 Источник: РИА Новости

Крымский мост, Nikolay Gyngazov / globallookpress.com

Представитель вооруженных сил Латвии Янис Слайдиньш в эфире Латвийского радио в пятницу, 6 марта, заявил о том, что Украина собирается нанести удар по Крымскому мосту 9 мая.

Капитан ВС Латвии Слайдиньш отметил, что эту информацию нужно иметь ввиду, так как Запад поставил украинским военным такое количество разнообразного вооружения, что у ВСУ есть такая возможность нанести удар по этому очень стратегически важному мосту через Керченский пролив, по которому из России прибывает вооружение для южного направления армии РФ.

В апреле глава Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов грозил, что Украина может подвергнуть ракетному обстрелу Крымский мост.