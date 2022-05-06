РИА Новости: вторую группу мирных граждан вывезли за 6 мая с территории «Азовстали» в Мариуполе

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6 мая 2022, 21:04 Источник: РИА Новости

Komsomolskaya Pravda/globallookpress.com

Вторую группу мирных граждан, 13 человек, в пятницу вывезли с территории металлургического комбината "Азовсталь" в Мариуполе. Корреспондент РИА Новости рассказал, что среди эвакуированных во втором автобусе - ребенок.

По словам корреспондента, всего за пятницу на двух автобусах эвакуированы 25 человек, включая пятерых детей.

Как отметил военкор, во втором автобусе со своими хозяевами приехали две собаки. Очевидец добавил, что эвакуированных с "Азовстали" граждан пересадили в более комфортабельный автобус и на нем доставили в поселок Безыменное. В этом населенном пункте организован и работает временный лагерь для эвакуируемых с "Азовстали" и других территорий в Мариуполе.

Ранее сегодня генсек Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш сообщал, что ООН и Международный комитет Красного Креста эвакуировали порядка 500 человек с комбината "Азовсталь", из города Мариуполя и с прилегающих территорий.