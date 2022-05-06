Минобороны России: ВКС РФ уничтожили высокоточными ракетами крупный склад боеприпасов армии Украины в Краматорске

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6 мая 2022, 11:17

Самолеты ВКС РФ, MOD Russia / globallookpress.com

Российские ВКС уничтожили высокоточными ракетами крупный склад боеприпасов армии Украины в расположенном в Донбассе городе Краматорске. Соответствующую информацию распространило министерство обороны РФ.

«Высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России уничтожен крупный склад боеприпасов украинской группировки войск, размещенный на территории завода “Энергомашспецсталь” в городе Краматорске», — говорится в заявлении Минобороны, появившемся в его Telegram-канале.

Также в ведомстве отметили, что в районе населенного пункта Новотаврическое Запорожской области был ликвидирован украинский комплекс «Точка-У».

Как сообщалось ранее в пятницу, бывший депутат Верховной Рады Илья Кива спрогнозировал, что киевские военные в Донбассе начнут массово сдаваться в плен, если в ближайшее время не получат снабжения.