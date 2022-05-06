Экс-депутат Рады Кива: военные Украины в Донбассе начнут массово сдаваться в плен, если в ближайшее время не получат снабжения

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6 мая 2022, 10:20

Украинский военный, Sergii Kharchenko / globallookpress.com

Военнослужащие Вооруженных сил Украины в Донбассе начнут массово сдаваться в плен, если в ближайшее время не получат снабжения. Соответствующий прогноз высказал бывший депутат Верховной Рады Илья Кива.

«Если в ближайшее время ВСУ на Донбассе не получат снабжения, сдача в плен будет носить массовый характер», — написал политик в своем Telegram-канале.

По словам Кивы, «уже идет лимитированная выдача боеприпасов на день, топлива уже почти нет».

«Потери становятся критическими, которые стараются пополнить силами территориальных оборон (фактически гражданскими). Солдаты деморализованы и отказываться выполнять приказы. Похожая ситуация под Харьковом и Николаевом», — указывается в публикации экс-парламентария.

Как сообщалось ранее в пятницу, глава немецкого министерства обороны Кристина Ламбрехт заявила, что Берлин передаст киевской стороне семь самоходных гаубиц PzH 2000.