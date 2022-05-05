Кто кормильцы, а кто нахлебники Западу покажет осень

Аргументы Недели → В мире 13+

5 мая 2022, 17:14

Военный конфликт России и Украины уже сегодня привёл к продовольственному кризису. В последние годы на обе страны приходилось более трети глобального экспорта зерновых и 52% поставок подсолнечного масла. Даже притом что рост мировых цен на зерно может превысить 20%, заместить поставки из России и Украины не так-то просто.



Украинские власти признают, что в стране заперты огромные объёмы зерна – около 20 млн тонн. Германия призывает организовать железнодорожные мосты, Литва, Латвия и Польша предлагают использовать свои порты. Но крупнейшие покупатели украинской сельхозки, похоже, не верят в эти проекты и готовятся к масштабному продовольственному кризису. Китай стал активно закупать в США кукурузу. А Египет готов принимать не слишком качественную пшеницу из Индии. Чтобы не разгонять цены, временный запрет на экспорт ряда категорий продуктов питания ввела Турция. Ливан также запретил экспорт макарон, кофе и чая. Даже в странах Евросоюза не скрывают беспокойства. Например, маслоэкстракционные заводы ЕС на 35–45% зависят от сырья с Украины.



Несмотря на все санкции и контрсанкции последних лет, страны Евросоюза покупали на 4, 5 млрд долларов продовольствия из России. Реальный объём, вероятно, ещё больше, поскольку Беларусь при всём акценте на агропроме, импортировала на 1, 8 млрд долларов сельхозки из России. Как и белорусские креветки, это явно один из способов обхода санкций. А сегодня, похоже, разрыв связей между Россией и ЕС будет куда более резким и последовательным.



Для кого он будет более болезненным, большой вопрос. Россия в одну только Турцию продавала сельхозпродукции почти на ту же сумму, что и в Евросоюз. А среди крупных импортёров также Казахстан, Китай, Южная Корея, Египет, Узбекистан, Азербайджан, которые никаких санкций против Москвы вводить не собираются. А рост цен компенсирует российским производителям возможное падение урожаев. С другой стороны, из США и Евросоюза приехала чуть ли не вся техника, работающая в российских полях. И как аукнется запрет на поставки запчастей, введённый некоторыми производителями, неизвестно. Как переживёт нынешний кризис российский агропром, во многом зависит от него самого.



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