Российский спецназ уничтожил лидера ячейки территориальной обороны Украины в Харьковской области. Соответствующую информацию разместил Telegram-канал «RT на русском».
«Российский спецназ ликвидировал лидера ячейки теробороны Украины в Харьковской области, сообщила Росгвардия», — говорится в публикации, размещенной в TG-канале.
Детали произошедшего в процитированном посте не приводятся.
РФ с 24 февраля осуществляет специальную операцию на Украине. Как сообщалось ранее в четверг, глава министерства обороны Италии Лоренцо Гуэрини указал, что Рим продолжит оказывать военную помощь киевской стороне, в том числе снабжая ее установками по нейтрализации огневых точек.