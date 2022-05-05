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5 мая 2022, 15:54

Российский военный, Komsomolskaya Pravda / globallookpress.com

Российский спецназ уничтожил лидера ячейки территориальной обороны Украины в Харьковской области. Соответствующую информацию разместил Telegram-канал «RT на русском».

«Российский спецназ ликвидировал лидера ячейки теробороны Украины в Харьковской области, сообщила Росгвардия», — говорится в публикации, размещенной в TG-канале.

Детали произошедшего в процитированном посте не приводятся.

РФ с 24 февраля осуществляет специальную операцию на Украине. Как сообщалось ранее в четверг, глава министерства обороны Италии Лоренцо Гуэрини указал, что Рим продолжит оказывать военную помощь киевской стороне, в том числе снабжая ее установками по нейтрализации огневых точек.