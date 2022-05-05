США и Британия пытаются подсадить Европу на сланцевый газ Украины

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5 мая 2022, 11:30

Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

Ещё в 2013 году население Донецкой области вышло на митинги. Дело в том, что в Восточной Украине находятся крупнейшие в мире месторождения сланцевой нефти под названием «Юзовская площадь». Запасы газа здесь тоже очень велики. Они составляют более 4 трлн кубометров! К разработке «Юзовской площади» должна была приступить англо-голландская нефтяная компания «Шелл», другое месторождение – в Одесской области – досталось американскому «Шеврону». Местное население выступило против, поскольку технология добычи сланцевых нефти и газа способна привести к настоящей экологической катастрофе.



Месторождение сланцевых углеводородов простирается под частью Донецкой республики, Харьковской области и Луганской республики. Если посмотреть на карту, прямо над этим месторождением находятся такие известные на сегодня города, как Изюм, Славянск, Краматорск, Лиман. Оно примыкает к Лисичанску и Северодонецку. То есть там, где сегодня окопались главные силы ВСУ.



Интересен и тот факт, что даже во время военной спецоперации РФ «Газпром» не прекращает прокачку газа через Украину, а украинские власти не делают ничего, чтобы помешать России зарабатывать деньги во всё возрастающих количествах.



Что же происходит на самом деле? Подробности читайте в материале Андрея Угланова «Газпром» не прекращает поставку газа через Украину, несмотря на спецоперацию армии России



