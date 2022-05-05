Армия России поразила высокоточными ракетами передовой пункт управления 17-й отдельной танковой бригады ВСУ

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5 мая 2022, 11:10

Украинские танки, Yevhen Kotenko / globallookpress.com

Российская армия поразила высокоточными ракетами передовой пункт управления 17-й отдельной танковой бригады Вооруженных сил Украины. Об этом заявило министерство обороны РФ.

«Высокоточными ракетами уничтожены: в районе Кировограда авиационная техника на военном аэродроме "Канатово", в Николаеве — крупный склад боеприпасов, в районе Жовтневое Николаевской области — хранилище топлива», — привел сведения, предоставленные Минобороны, Telegram-канал РИА Новости.

В процитированной публикации указывается, что также высокоточными снарядами был поражен передовой пункт управления 17-й отдельной танковой бригады.

Как сообщалось ранее сегодня, губернатор Вячеслав Гладков проинформировал, что со стороны Украины в Белгородской области обстреливаются населенные пункты Журавлевка и Нехотеевка.