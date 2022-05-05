Губернатор Гладков: со стороны Украины в Белгородской области обстреливаются Журавлевка и Нехотеевка

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5 мая 2022, 10:49

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков, stavregion.ru / globallookpress.com

Со стороны Украины в Белгородской области обстреливаются населенные пункты Журавлевка и Нехотеевка. Соответствующую информацию разместил глава российского региона Вячеслав Гладков.

«Идет обстрел со стороны Украины Журавлевки и Нехотеевки», — написал сегодня утром Гладков в своем Telegram-канале.

По словам губернатора, пострадавших среди представителей гражданского населения нет. В Нехотеевке, согласно имеющимся сведениям, разрушен дом и гараж.

Ранее в четверг сообщалось, что министерство обороны России продемонстрировало на видео ночные ракетные удары вертолетов Ка-52 по опорному пункту и пункту управления украинской армии.