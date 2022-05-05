Минобороны России показало на видео ночные ракетные удары вертолетов Ка-52 по опорному пункту и пункту управления армии Украины

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5 мая 2022, 09:54

Вертолеты Ка-52, MOD Russia / globallookpress.com

Министерство обороны России продемонстрировало на видео ночные ракетные удары вертолетов Ка-52 по опорному пункту и пункту управления Вооруженных сил Украины. Запись, предоставленную ведомством, разместил Telegram-канал «RT на русском».

«Минобороны РФ публикует кадры ночных ударов вертолетов Ка-52 по военным объектам Украины. Управляемыми ракетами были уничтожены опорный пункт и пункт управления ВСУ», — прокомментировал выложенный ролик TG-канал.

Как сообщалось ранее сегодня, РИА Новости проинформировало, что украинские националисты с «Азовстали» в Мариуполе предложили обменять представителей гражданского населения, находящихся на территории металлургического комбината, на продукты питания и лекарства.