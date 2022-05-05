РИА Новости: украинские националисты с «Азовстали» предложили обменять находящихся там мирных граждан на продукты и лекарства

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5 мая 2022, 09:18 Источник: Telegram-канал РИА Новости

Вооруженный человек, Sergii Kharchenko / globallookpress.com

Украинские националисты с «Азовстали» в Мариуполе предложили обменять представителей гражданского населения, которые находятся на территории металлургического комбината, на продукты питания и лекарства. Соответствующую информацию распространило РИА Новости.

«Нацисты с "Азовстали" предложили обменять находящихся там мирных граждан на продукты и медикаменты, сообщил РИА Новости представитель штаба операции по освобождению предприятия. Он отметил, что “с такими методами уже встречались, в частности, в Сирии”, где террористы тоже пытались менять людей на продукты», — говорится в публикации, появившейся в Telegram-канале отечественного агентства.

Ранее сегодня РИА Новости указало, что украинские боевики скрывали от мирных жителей, покинувших «Азовсталь», сведения о гуманитарных коридорах и эвакуации.