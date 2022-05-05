Представитель силовиков ЛНР Андрей Марочко рассказал об угрозах чиновникам освобождённых городов от украинских диверсантов

Аргументы Недели → В мире 13+

5 мая 2022, 10:05

Андрей Марочко, фото: lug-info.com/

В освобождённых населённых пунктах Донбасса замечено много украинских радикалов, националистов.

Они угрожают чиновникам городов и сёл. Об этом рассказал в беседе с RT официальный представитель Народной милиции Луганской Народной Республики подполковник запаса Андрей Марочко.

По словам Марочко, украинские диверсанты стремятся навести панику и хаос на освобождённых территориях. Офицер отметил, что они работают не против военных, а против мирных жителей, которые переходят на сторону ЛНР. Они звонят по телефону местным чиновникам, пожелавшим продолжить гражданскую службу, угрожают им, запугивают.

Марочко ранее на этой неделе сообщал, что ВСУ в ночь на понедельник применили ракетное оружие по целям в двух городах ЛНР, и если бы средства ПВО не отразили эту атаку, то на территории ЛНР могла бы произойти гуманитарная катастрофа.