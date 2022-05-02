Офицер ЛНР Марочко: если бы ПВО не отразили ночную ракетную атаку Украины, в республике могла произойти гуманитарная катастрофа

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2 мая 2022, 14:40

Учения сил ПВО, MOD Russia / globallookpress.com

Если бы ПВО не отразили ночную ракетную атаку Вооруженных сил Украины, в Луганской народной республике могла произойти гуманитарная катастрофа. Соответствующую точку зрения высказал офицер ЛНР Андрей Марочко.

«ВСУ в ночь на понедельник применили ракетное оружие по целям в двух городах ЛНР. По мнению офицера Народной милиции республики Андрея Марочко, если бы средства противовоздушной обороны не отразили эту атаку, то на территории ЛНР могла бы произойти гуманитарная катастрофа», — пишет Telegram-канал ТАСС.

Как сообщалось ранее сегодня, министерство обороны России заявило, что 1 мая с металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе были вызволены еще 80 гражданских лиц.