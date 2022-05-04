МИД Великобритании объявил о вводе санкций против RT и Sputnik

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4 мая 2022, 15:41

Логотип RT, Takimoto Marina, Keystone Press Agency

Британское Министерство иностранных дел объявило в среду, 4 мая, о расширении санкций на российские медиа-ресурсы против RT и Sputnik. Также ограничиваются и остальные СМИ и журналисты из РФ. Об этом сегодня сообщает RT со ссылкой на сайт британского ведомства.

«Теперь мы перекрыли доступ к их веб-сайтам, учётным записям в социальных сетях и приложениям», − отметили дипломаты.

Вместе с указанными ресурсами санкции распространили также на ВГТРК, информационное агентство «ИнфоРос», военкоров Евгения Поддубного и Александра Коца, спецкорреспондента Дмитрия Сьешина и прочие СМИ и журналистов.

Ранее Лондон запретил импорт серебра, икры и изделий из дерева из России. Не будут теперь британцы закупать российские сталь и чугун.

Напомним, сегодня стало известно, что пятый пакет санкций ЕС запрещает судам из РФ заходить в порты стран Евросоюза. США также запретили российским судам заходить в американские порты. На этом фоне Россия начинает искать другие пути для транспортировки грузов. Одной из таких альтернатив может стать Северный морской путь (СМП), проходящий в арктических водах РФ от Мурманска до Чукотки.