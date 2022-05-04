Россия планирует увеличить в 2,5 раза объем перевозок по Северному морскому пути

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4 мая 2022, 12:18 Источник: iz.ru

Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

Пятый пакет санкций ЕС запрещает судам из РФ заходить в порты стран Евросоюза. США также запретили российским судам заходить в американские порты. На этом фоне Россия начинает искать другие пути для транспортировки грузов. Одной из таких альтернатив может стать Северный морской путь (СМП), проходящий в арктических водах РФ от Мурманска до Чукотки.



В «Росатоме» заявили, что санкции не повлияли на перевозки по СМП, и в 2022 году Россия планирует перевезти по нему 32 млн т грузов. К 2024 году эту цифру за счет новых месторождений собираются увеличить в 2,5 раза — до 80 млн т в год.



«За горизонтом 2024 года дополнительно грузопоток появится у ряда новых проектов, которые только начали реализовываться. Например, Баимское и Сырадасайское месторождения. В перспективе до 2030 года грузопоток может вырасти и до 110 млн т, — сообщили в «Росатоме».



По данным за 2021 год, по СМП в основном перевозят сжиженный природный газ и газоконденсат — 19,5 млн т, а также нефть и нефтепродукты — 7,7 млн т. Далее следуют технологическое оборудование и стройматериалы для арктических проектов, железорудный концентрат, древесина, уголь.



К Северному морскому пути растет интерес Китая. КНР регулярно совершает перевозки по этому маршруту. По данным «Росатома», китайская судоходная компания COSCO SHIPPING в период летне-осенней навигации 2020 года выполнила 11 рейсов в акватории СМП, а в 2021 году — уже 14.



Ледокольную проводку судов по Севморпути осуществляет «‎Атомфлот»‎. Он обеспечивает работу крупнейших арктических углеводородных проектов. Так, «Ямал СПГ» стал драйвером развития инфраструктуры на Ямальском полуострове и в акватории Северного морского пути.



В «Атомфлоте» сообщили, что в летне-осеннюю навигацию 2020 года транзитом через СМП прошло 65 судов, в 2021-м — 86.



В Санкт-Петербурге на площадке АО «Балтийский завод» продолжается строительство трех универсальных атомных ледоколов проекта 22220 со сроком ввода в эксплуатацию: «Урал» в 2022 году, «Якутия» в 2024 году, «Чукотка» в 2026 году.



В настоящее время в акватории СМП работают головной универсальный атомный ледокол «Арктика» и первый серийный универсальный атомный ледокол «Сибирь». Атомные ледоколы более чем на 90% построены из российских комплектующих.



На Дальнем Востоке продолжается строительство головного атомного ледокола «Россия». Судно должно быть сдано в эксплуатацию в 2027 году.



По словам профессора кафедры регионоведения международных отношений и политологии САФО Константина Зайкова, в ближайшее время начнется «‎‎перестройка логики движения грузов».



«Экспорт по СМП в основном шел в западном направлении. И мы видим, что в текущей ситуации необходимо будет поставки переориентировать на восток, а это требует очень мощной ледокольной проводки, потому что большую часть года восточный сектор Арктики покрыт льдом. Здесь действительно нужно принимать существенные решения», — пояснил Зайков.



По его мнению, произойдет наращивание сырьевой базы, которая будет транспортироваться через российскую Арктику, и большинство европейских компаний «‎‎взяли паузу и выжидают более благоприятный геополитический климат для того, чтобы снова возобновить работу по Севморпути».



