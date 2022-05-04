Армия РФ уничтожила шесть электроподстанций в районах ж/д станций, через которые ВСУ в Донбассе доставлялись иностранные снаряды

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4 мая 2022, 11:03

Украинские военные, Vladyslav Musiienko / globallookpress.com

Российская армия уничтожила шесть электроподстанций в районах железнодорожных станций, через которые Вооруженным силам Украины в Донбассе доставлялись иностранные снаряды. Соответствующую информацию распространило министерство обороны РФ.

«Высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования уничтожены шесть тяговых электроподстанций в районах железнодорожных станций Подборцы, Львов, Волонец, Тимково и Пятихатка, через которые украинской группировке войск на Донбассе осуществлялась доставка вооружения и боеприпасов производства США и европейских стран», — указывается в заявлении Минобороны, размещенном в Telegram-канале ведомства.

Ранее в среду сообщалось, что руководитель Чеченской Республики Рамзан Кадыров выступил с предложением о проведении второго этапа специальной операции по всей Украине.