Минобороны: артиллерия ВС РФ ликвидировала 11 пунктов управления ВСУ за сутки

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3 мая 2022, 22:10

Минобороны РФ, Konstantin Kokoshkin/ Global Look Press

Артиллерийские расчёты российской армии за вторник, 3 мая, нанесли удары по 11 пунктам управления ВСУ. с таким заявлением выступил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

«Артиллерийскими подразделениями поражены 11 пунктов управления, 54 огневые позиции украинских артиллерийских подразделений, два склада горюче-смазочных материалов, а также 342 опорных пункта, района сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ», − цитирует слова военного РИА Новости.

Также войска России, по словам спикера Минобороны, за сутки ликвидировали до 190 националистов, а также 31 единица вооружения и военной техники ВСУ.

Ранее сегодня российский военный корреспондент Андрей Руденко разместил на телеграм-канале кадры с уничтожением позиций украинских неонацистов.