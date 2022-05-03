За сутки по ДНР боевики ВСУ выпустили более 100 снарядов и мин

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3 мая 2022, 20:52

Руины от обстрела в Донбассе, Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press

За минувшие сутки украинские вооружённые формирования выпустили по Донецкой Народной Республики более сотни боеприпасов и мин. Об этом сообщает телеграм-канал Народной милиции ДНР.

«С начала текущих суток противник выпустил более 100 снарядов и мин из 122-мм реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град», 122-мм ствольной артиллерии, 120-мм миномётов», − значится в заявлении оборонного ведомства. В рапорте военных указано, что под огонь противника попали районы восьми населённых пунктов в ДНР.

В представительстве Луганской Народной Республики в СЦКК сообщают во вторник, 3 мая, об обстреле со стороны украинских позиций по населённому пункту Золотое-5.