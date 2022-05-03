Представительство ЛНР заявило об обстреле республики со стороны ВСУ

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3 мая 2022, 16:31

Обстрелы Донбасса ВСУ, Alexander Rekun/ Global Look Press

В представительстве Луганской Народной Республики в СЦКК сообщают во вторник, 3 мая, об обстреле со стороны украинских позиций по населённому пункту Золотое-5.

«Со стороны вооружённых формирований Украины зафиксирован обстрел: 15:30 с направления населённый пункт Золотое-4 по населённому пункту Золотое-5 с применением миномётов 120 мм (четыре мины)», − значится в сообщении республиканских военных.

Как сообщалось ранее, представитель пресс-службы Минобороны РФ Вадим Астафьев во вторник заявил, что Вооруженные силы России и силы ДНР начали уничтожать огневые позиции ВСУ на территории завода "Азовсталь" в Мариуполе.