Власти молдавской автономии Гагаузия разрешили жителям носить георгиевскую ленту

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3 мая 2022, 20:10

Символика Победы, Sergey Kovalev/ Russian Look

Руководитель молдавской Гагаузии Ирина Влах утвердила проект закона, которые разрешает использовать один из символов Победы – георгиевскую ленточку. Документ разместили на сайте автономии. Сделано это вопреки решению Кишинёва запретить символ по всей территории страны.

Отмечается, что 29 апреля парламентарии Народного собрания Гагаузии единогласно приняли проект закона «Об использовании символов Победы» на территории автономии. Во вторник, 3 мая, глава автономии утвердила эту инициативу.

Согласно принятому закону, на территории автономии «разрешается изготовление, хранение и использование георгиевской ленты, красных флагов Победы и других символов, связанных с победой в Великой Отечественной войне».

Напомним, молдавские парламентарии из оппозиционного Блока коммунистов и социалистов (БКС) сегодня, 3 мая, подали повторный иск в Конституционный суд на законодательные поправки о запрете на георгиевскую ленту в республике. Информацию сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Партии социалистов.