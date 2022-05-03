В парламенте Молдавии вновь оспаривают через суд запрет георгиевской ленточки

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3 мая 2022, 15:41

Раздача георгиевских лент, Dmitry Golubovich, Russian Look

Молдавские парламентарии из оппозиционного Блока коммунистов и социалистов (БКС) сегодня, 3 мая, подали повторный иск в Конституционный суд на законодательные поправки о запрете на георгиевскую ленту в республике. Информацию сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Партии социалистов.

«Депутаты БКС Адриан Лебединский и Григорий Новак обратились в Конституционный суд с просьбой проверить законность и приостановить действие постановления о внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях. <…> Депутаты считают неконституционным дополнение статьи Кодекса об административных правонарушениях, где говорится о "знаках, используемых в контексте военной агрессии, военных преступлений и преступлений против человечности», − значится в обращении парламентариев.

Напомним, в апреле суд уже отклонял похожий запрос Лебединского и Новака, поскольку поправки к тому времени поправки ещё не прошли окончательного чтения и не были приняты.

Напомним, 29 апреля Народное собрание Гагаузии, несмотря на запрет молдавских властей на георгиевские ленты, одобрило законопроект, разрешающий их использование, сообщил молдавский ресурс NewsMaker.