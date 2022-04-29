В Гагаузской автономии Молдавии разрешили носить георгиевскую ленту и использовать красный флаг Победы

Аргументы Недели → В мире 13+

29 апреля 2022, 20:09 Источник: РБК

Георгиевская лента, Maksim Konstantinov/globallook.com

Народное собрание Гагаузии, несмотря на запрет молдавских властей на георгиевские ленты, одобрило законопроект, разрешающий их использование, сообщил молдавский ресурс NewsMaker.

Как следует из законопроекта, на территории Гагаузии (автономия в составе Молдавской республики) «разрешается беспрепятственно изготавливать, хранить и носить символы Великой Победы 9 мая 1945 года— георгиевские ленты, красные флаги Победы».

Законопроект вступит в силу после утверждения его главой автономии (башканом) Ириной Влах.

Ранее сообщалось, что президент Молдавии Майя Санду подписала закон о запрете на ношение в республике георгиевской ленты, а также демонстрацию символом российской военной спецоперации Z и V.