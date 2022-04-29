Президент Молдавии Санду: георгиевская лента — это символ войны

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29 апреля 2022, 09:35 Источник: радио Sputnik

Maksim Konstantinov/Globallookpress.com

Президент Молдавии Майя Санду объяснила запрет георгиевской ленточки в стране, сообщает радио Sputnik.

Глава Молдавии заявила, что георгиевская лента запрещена в стране из-за того, что отныне это является символом войны. Также она добавила, что «недопустимо, чтобы некоторые граждане страны ходили со знаками войны и продвигали войну».

Санду также уточнила, что запрет на использование привычной символики никак не скажется на праздновании Доя Победы в Молдавии.

Ранее, 20 апреля, в Молдавии был принят закон о запрете ношения георгиевской ленты, символов V и Z.