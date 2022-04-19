Президент Молдавии подписала закон о запрете георгиевской ленты в стране

Аргументы Недели → Политика 13+

19 апреля 2022, 12:42 Источник: ТАСС

Фото: pixabay.com

В Молдавии указом президента запрещено использование георгиевской ленты как символа, связанного с «военной агрессией». Ранее закон о запрете был одобрен парламентом республики.

«Сегодня промульгировала закон Республики Молдова, запрещающий использование символов, которые продвигают военную агрессию», - заявила президент страны Майя Санду в ходе брифинга во вторник. Как сообщила Санду, изменения в закон вступят в силу сразу после его официального обнародования.

Ранее спикер российского МИД Мария Захарова, комментируя запрет на публичное использование георгиевских лент в Латвии, назвала его реинкарнацией фашизма.