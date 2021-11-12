Мария Захарова назвала реинкарнацией фашизма запрет на публичное использование георгиевских ленточек в Латвии

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12 ноября 2021, 08:07 Источник: Telegram

Мария Захарова, MFA Russia/globallook.com

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала официальный запрет властей Латвии на использование георгиевских ленточек, назвав это решение реинкарнацией фашизма.

Вчера Сейм Латвии в третьем, окончательном чтении утвердил поправки, запрещающие публичное использование георгиевских лент. По мнению законодателей, «лента отождествляется с советской эпохой и противоречит духу независимой Латвии».

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала это решение латвийского парламента в своем офоицальном телеграм-канале. «В этой стране мы наблюдаем последовательную реинкарнацию фашизма: запрещение символики борцов с фашистскими преступниками и одновременно легализация шествий ветеранов Ваффен СС», - написала Захарова. И задалась вопросом: «Георгиевской» является муаровая лента медали «За победу над Германией в Великой Отечественной войне». Значит ли это, что теперь проживающим в Латвии ветеранам нельзя носить ее даже в праздничные дни?»

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