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22 сентября 2021, 20:04 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Комиссия Сейма Латвии во втором чтении одобрила введение запретов на публичное использование георгиевских ленточек.

По мнению главы комиссии Артусса Кайминьша (актера, который снимался когда-то в российских фильмах-пр. АН), «лента отождествляется с советской эпохой и противоречит духу независимой Латвии: ценности, которые несет этот символ просто неприемлемы».

Надо отметить, что против такого решения в 2020 году выступали участники движения «Волонтеры Победы» Их акция прошла под девизом: «Запретить дураков, иначе они все позапрещают».

По мнению депутата Сейма Яниса Урбановича, «это дань русофобии, а русофобы имеют большинство голосов в Сейме».

Что думают латвийцы по данному поводу?

Мнение из социальных сетей:

«С@ нацистские»

«Мы запретим! Потому что вы русские! Вы не можете себя защитить! Вы просто безмолвные! Вам и Россия не помогает!»

«Я плевать я хотел на эту вашу независимость и запреты! Как возил на машине ГЕОРГИЕВСКУЮ ленточку, то так и буду!»

«Вот оно племя нацистское! Ленточки испугались! Бойтесь, бойтесь, бойтесь!»

Очередной «плевок» в сторону тех, кто освободил мир от коричневой чумы! Ясное дело, в современной Латвии в чести ленточки другого цвета – голубые!

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