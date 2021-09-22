В Латвии запретят использование георгиевских ленточек

Комиссия Сейма Латвии во втором чтении одобрила введение запретов на публичное использование георгиевских ленточек.
По мнению главы комиссии Артусса Кайминьша (актера, который снимался когда-то в российских фильмах-пр. АН), «лента отождествляется с советской эпохой и противоречит духу независимой Латвии: ценности, которые несет этот символ просто неприемлемы».
Надо отметить, что против такого решения в 2020 году выступали участники движения «Волонтеры Победы» Их акция прошла под девизом: «Запретить дураков, иначе они все позапрещают».
По мнению депутата Сейма Яниса Урбановича, «это дань русофобии, а русофобы имеют большинство голосов в Сейме».
Что думают латвийцы по данному поводу?
Мнение из социальных сетей:
«С@ нацистские»
«Мы запретим! Потому что вы русские! Вы не можете себя защитить! Вы просто безмолвные! Вам и Россия не помогает!»
«Я плевать я хотел на эту вашу независимость и запреты! Как возил на машине ГЕОРГИЕВСКУЮ ленточку, то так и буду!»
«Вот оно племя нацистское! Ленточки испугались! Бойтесь, бойтесь, бойтесь!»
Очередной «плевок» в сторону тех, кто освободил мир от коричневой чумы! Ясное дело, в современной Латвии в чести ленточки другого цвета – голубые!
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