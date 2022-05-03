Власти Швеции и Финляндии ведут внутреннюю полемику о вступлении в НАТО

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3 мая 2022, 16:14

Швеция и Финляндия, Dmitry Chasovitin/ Global Look Press

Руководство Швеции и Финляндии официально заявили, что обе страны пока ещё ведут внутриполитические дискуссии по поводу вступления в Североатлантический Альянс. Такую информацию во вторник, 3 мая, сообщает Associated Press.

«Нам нужно решить, направлять заявку на вступление в НАТО или идти прежним путём. Это дискуссия сейчас идёт в парламенте», — уточнила премьер-министр Финляндии Санна Марин.

Глава правительства Швеции Магдалена Андерссон также подчеркнула, что парламент страны устроил обзор ситуации в области безопасности, итоги которого представят 13 мая.

«По этим вопросам Стокгольм поддерживает координацию с Хельсинки», − заверила она.

Министр иностранных дел Швеции Анн Линде ранее также сказала, что Стокгольм пока рассматривает вариант вступления в западный блок. Ведь власти хотели провести референдум и спросить жителей по этому поводу, но после некоторых размышлений вопрос завис в воздухе.

Финский президент Саули Ниинистё согласился, что, если его страна вступит в альянс, это повлечёт усиление границ со стороны Российской Федерации и дальнейшего охлаждения отношений соседних стран.

Ранее сегодня политолог Александр Асафов считает, что вступление Финляндии в НАТО негативно скажется на российско-финских отношениях.