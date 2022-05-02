Политолог Александр Асафов: «Если Финляндия вступит в НАТО, то произойдет усиление военного российского контура»

Политолог Александр Асафов считает, что вступление Финляндии в НАТО негативно скажется на российско-финских отношениях.
«Если предположить, что Финляндия вступает в НАТО, то произойдет усиление военного российского контура в этом направлении, возможны сложности в дипломатическом процессе, хотя он и так в негативной точке находится. Это, безусловно, означает ряд проблем, связанных с пересечением границы в обе стороны. Ну и в целом, конечно, присоединение напрямую к недружественным странам не скажется позитивно на наших отношениях. Хотя, вероятность вступления Финляндии в НАТО я воспринимаю не очень высоко, но возможно все».
Ранее сообщалось, что Президент Финляндии Саули Ниинисте объявит 12 мая, что поддерживает вступление страны в НАТО.
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