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3 мая 2022, 11:52

Сотрудник украинских спецслужб, Str / globallookpress.com

Киевские силовики сожгли биолабораторию Североатлантического альянса в городе Мариуполе в день начала специальной операции России на Украине. На это указал Telegram-канал WarGonzo.

«Лабораторию НАТО в Мариуполе сожгли в день начала СВО. Об этом проекту @wargonzo сообщили источники в спецслужбах ДНР, владеющие ситуацией, связанной с расследованием деятельностью «Донецкого областного лабораторного центра», расположенного в Мариуполе и формально находившегося под юрисдикцией министерства здравоохранения Украины», — говорится в процитированной публикации.

Согласно сведениям, оказавшимся в распоряжении TG-канала, киевские силовики подожгли мариупольскую биолабораторию 24 февраля. Перед этим из здания было вывезено большое количество образцов и материалов.

Ранее сегодня сообщалось, что российская армия ударила ракетами «Оникс» в районе Одессы по логистическому центру на аэродроме, через который доставлялось иностранное оружие.