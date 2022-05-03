Армия РФ ударила «Ониксами» в районе Одессы по логистическому центру на аэродроме, через который доставлялось иностранное оружие

Аргументы Недели → В мире 13+

3 мая 2022, 11:33

Запуск ракеты «Оникс», MOD Russia / globallookpress.com

Российская армия ударила снарядами «Оникс» в районе города Одессы по логистическому центру на аэродроме, через который доставлялось иностранное оружие. Соответствующую информацию распространило министерство обороны РФ.

«Высокоточными ракетами “Оникс” в районе Одессы нанесен удар по логистическому центру на военном аэродроме, через который осуществлялась доставка иностранного вооружения», — говорится в заявлении Минобороны, появившемся в его Telegram-канале.

Отмечается, что в результате атаки были ликвидированы ангары с дронами Bayraktar TB2 и ракетным вооружением и боеприпасами, поступившими из Соединенных Штатов и европейских государств.

Ранее во вторник сообщалось, что в интернете разместили видео удара по замаскированным позициям украинской армии фронтовым бомбардировщиком Су-24м с предельно малой высоты.