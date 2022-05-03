Минобороны России выложило видео удара по замаскированным позициям ВСУ бомбардировщиком Су-24м с предельно малой высоты

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3 мая 2022, 10:15

Пилот боевого самолета, MOD Russia / globallookpress.com

Министерство обороны Российской Федерации опубликовало видео удара по замаскированным позициям Вооруженных сил Украины фронтовым бомбардировщиком Су-24м с предельно малой высоты. Ролик появился в Telegram-канале ведомства.

«Кадры объективного контроля нанесения авиационного удара экипажем самолета Су-24м по замаскированным укрепленным позициям ВСУ. Бомбометание по долговременным сооружениям укрепрайона выполнялось со свободного маневра с предельно малой высоты», — прокомментировали выложенную запись в Минобороны.

Как сообщалось ранее во вторник, Папа Римский Франциск заявил о своей готовности поехать в Москву для обсуждения с президентом Владимиром Путиным урегулирования ситуации на Украине.