Папа Римский сообщил о готовности поехать в Россию для обсуждения с Путиным урегулирования ситуации на Украине

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3 мая 2022, 09:51

Папа Римский Франциск, face to face / globallookpress.com

Папа Римский Франциск сообщил о своей готовности поехать в Российскую Федерацию для обсуждения с президентом Владимиром Путиным урегулирования ситуации на Украине. Об этом проинформировал ТАСС.

«Папа Римский заявил, что готов поехать в Москву для встречи с Путиным для обсуждения урегулирования ситуации на Украине», — говорится в публикации, размещенной в Telegram-канале отечественного агентства.

Ранее сегодня сообщалось, что Лондон предоставит киевской стороне пакет военной помощи на 300 миллионов фунтов стерлингов. Ожидается, что о данном пакете премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявит, выступая перед Верховной Радой в режиме видеосвязи.