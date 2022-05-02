Минобороны РФ: Сергей Шойгу обсудил с главой Минобороны Турции Хулуси Акаром ситуацию на Украине

Аргументы Недели → В мире 13+

2 мая 2022, 19:45 Источник: РИА Новости

Сергей Шойгу, фото: Kremlin Pool/globallookpress.com

Министр обороны РФ Сергей Шойгу в понедельник обсудил с министром национальной обороны Турецкой Республики Хулуси Акаром ситуацию на Украине.

По данным Минобороны РФ, телефонные переговоры между Шойгу и Акаром состоялись по инициативе турецкой стороны. В ходе переговоров главы Минобороны России и национальной обороны Турции обсудили события на Украине, в том числе гуманитарные вопросы.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди сегодня в ходе совместной пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем после переговоров заявил, что огонь на Украине должен быть прекращен и кризис необходимо решать путем диалога.