Премьер-министр Индии Нарендра Моди призвал к прекращению огня на Украине и решению кризиса путем диалога

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2 мая 2022, 19:17 Источник: РИА Новости

Нарендра Моди, фото: Kremlin Pool, globallookpress.com

Премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что огонь на Украине должен быть прекращен и кризис необходимо решать путем диалога. Нарендра Моди выступил в ходе совместной пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем.

Моди заявил, что Индия еще в самом начале кризиса в Украине призывала к прекращению огня. "Диалог был единственным способом урегулирования конфликта" - сказал премьер Индии и выразил мнение, "что ни одна сторона не может выйти победителем".

Моди также сказал, что ситуация на Украине серьезно повлияла на цены на нефть, которые растут стремительными темпами. Он также отметил, что в мире ощущается нехватка продовольствия и удобрений, и это осложняет положение каждой семьи в мире. По словам Моди, особенно это повлияет на развивающиеся и бедные страны.

Индия стала одной из немногих стран, которые воздержались при голосовании по резолюции СБ ООН, осуждающей спецоперацию России. В Дели неоднократно призывали решить конфликт на Украине дипломатическим путем.