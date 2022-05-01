Зеленский заявил, что эвакуация мирных граждан с территории «Азовстали» продолжится 2 мая

Эвакуация мирных граждан с территории металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе продолжится в понедельник, 2 мая, в восемь часов утра. Об этом сообщил в своем видеообращении в воскресенье президент Украины Владимир Зеленский.
«Сегодня нам наконец-то удалось начать эвакуацию людей с «Азовстали». <...> Надеюсь, что завтра также будут соблюдены все необходимые условия, чтобы продолжить вывоз людей из Мариуполя. Планируем начать в восемь утра», - сказал Зеленский.
Ранее в воскресенье украинский лидер написал в своем твиттере, что при содействии ООН 1 мая с территории комбината было вывезено в Запорожье, которое контролируется Украиной, порядка ста мирных граждан.