Зеленский сообщил, что около ста мирных жителей вышли с «Азовстали» и направляются в Запорожье

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1 мая 2022, 18:16 Источник: ТАСС

Комбинат «Азовсталь» в Мариуполе, Cover Images/globallook.com

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил в воскресенье, что порядка 100 мирных граждан вышли с территории комбината «Азовсталь» и направляются сейчас в Запорожье, которое находится под контролем Украины.

«Началась эвакуация гражданских с «Азовстали». Первая группа примерно из 100 человек уже движется на подконтрольную территорию. Будем завтра встречать их в Запорожье», - написал он в своем твиттере.

Зеленский также сообщил, что украинская команда совместно с ООН работает над эвакуацией остальных гражданских лиц с территории комбината.

Ранее сообщалось, что городской совет Мариуполя обратился 1 мая к гражданам с информацией о том, что стала возможна эвакуация мирных граждан, в том числе на территорию, подконтрольную Украине.