Горсовет Мариуполя объявил о возможности эвакуации мирных граждан на подконтрольную Украине территорию

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1 мая 2022, 16:30 Источник: РБК

Мариуполь, апрель 2022 г., Komsomolskaya Pravda/globallook.com

Горсовет Мариуполя в воскресенье сообщил о возможности эвакуации мирных граждан в Запорожье — на территорию, подконтрольную Украине. Соответствующая информация опубликована в телеграм-канале Мариупольского горсовета.

В сообщении указывается место и время сбора и содержится призыв сообщить родственникам и знакомым о возможности эвакуации.

Между тем, агентство Reuters сообщило, со ссылкой на своего корреспондента, что группа из 40 человек, которая вышла с территории комбината «Азовсталь», прибыла в пункт временного размещения в селе Безыменное (ДНР). Как сообщил сотрудник агентства, людей привезли на автобусах с украинскими номерами, в сопровождении российского конвоя и автомобилей с логотипами ООН.