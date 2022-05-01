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ТАСС: с «Азовстали» в Мариуполе эвакуировали еще 40 человек, включая восьмерых детей

, 15:15 Источник: Telegram-канал ТАСС

ТАСС: с «Азовстали» в Мариуполе эвакуировали еще 40 человек, включая восьмерых детей
Мариуполь, Komsomolskaya Pravda / globallookpress.com

С металлургического комбината «Азовсталь» в городе Мариуполе эвакуировали еще 40 человек, включая восьмерых детей. Соответствующую информацию передал ТАСС.

«С территории комбината "Азовсталь" в Мариуполе эвакуировали еще 40 человек, включая восьмерых детей, сообщает наш корреспондент», — говорится в публикации, появившейся в Telegram-канале отечественного агентства.

Ранее в воскресенье Народная милиция ЛНР распространила заявление, согласно которому войска республики в ходе своего освободительного марша взяли под полный контроль укрепленный район Вооруженных сил Украины в промышленной зоне города Рубежное.

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