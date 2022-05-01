НМ ЛНР: войска республики в ходе освободительного марша взяли под полный контроль укрепрайон армии Украины в промзоне Рубежного

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1 мая 2022, 13:56

Боевые действия в Донбассе, Sandro Maddalena / globallookpress.com

Войска Луганской народной республики в ходе своего освободительного марша взяли под полный контроль укрепленный район Вооруженных сил Украины, который находится в промышленной зоне Рубежного. Об этом проинформировала Народная милиция ЛНР.

«Освободительный марш Народной милиции продолжается. Укрепрайон ВСУ, расположенный в промышленной зоне города Рубежное, теперь находится под полным контролем оборонного ведомства», — говорится в заявлении НМ, размещенном в ее Telegram-канале.

Ранее в воскресенье сообщалось, что министерство обороны России опубликовало видео, на котором запечатлен пуск ракеты «Оникс» по ангару в районе Одессы с оружием, поступившим из Соединенных Штатов и государств Европы.