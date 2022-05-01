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Минобороны России выложило видео пуска ракеты «Оникс» по ангару в районе Одессы с оружием, поступившим из США и стран Европы

, 13:33

Минобороны России выложило видео пуска ракеты «Оникс» по ангару в районе Одессы с оружием, поступившим из США и стран Европы
Запуск ракеты «Оникс», MOD Russia / globallookpress.com

Российское министерство обороны опубликовало видео, на котором запечатлен пуск ракеты «Оникс» по ангару в районе Одессы с вооружением, поступившим из Соединенных Штатов и государств Европы. Данный ролик появился в воскресенье в Telegram-канале ведомства.

«Расчет берегового ракетного комплекса “Бастион” с побережья Черного моря выполнил пуск высокоточной ракеты “Оникс” по назначенной наземной цели», — прокомментировали выложенные кадры в Минобороны.

Ранее сегодня сообщалось, что ВКС РФ поразили с помощью высокоточных снарядов семь военных объектов Украины, в том числе три склада ракетного вооружения и боеприпасов.

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