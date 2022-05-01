ВКС России поразили высокоточными ракетами семь военных объектов Украины, в том числе три склада ракетного вооружения и снарядов

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1 мая 2022, 13:08

Самолет ВКС РФ, MOD Russia / globallookpress.com

ВКС Российской Федерации поразили высокоточными ракетами семь военных объектов Украины, в их числе три склада ракетного вооружения и снарядов. Об этом заявило министерство обороны РФ.

«ВКС России поразили высокоточными ракетами семь военных объектов Украины, в том числе три склада ракетного вооружения и боеприпасов», — привел Telegram-канал ТАСС информацию, предоставленную Минобороны.

Также в ведомстве рассказали, что отечественная авиация уничтожила два комплекса С-300 и два склада боеприпасов и горючего.

Ранее в воскресенье сообщалось, что российская армия ликвидировала снарядами «Оникс» в районе Одессы ангар с вооружением, которое поступило из Соединенных Штатов и европейских государств.