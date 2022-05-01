Армия России уничтожила ракетами «Оникс» в районе Одессы ангар с поступившими из США и европейских стран оружием и боеприпасами

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1 мая 2022, 12:26

Запуск ракеты «Оникс», MOD Russia / globallookpress.com

Российская армия ликвидировала ракетами «Оникс» в районе Одессы ангар с оружием и боеприпасами, которые поступили из Соединенных Штатов и европейских государств. Об этом заявило министерство обороны РФ.

«Ракетами “Оникс” в районе Одессы на военном аэродроме уничтожен ангар с поступившим из США и европейских стран вооружением и боеприпасами», — привел информацию, предоставленную Минобороны, Telegram-канал «RT на русском».

Ранее сообщалось, что 30 апреля из жилых домов, близлежащих к металлургическому комбинату «Азовсталь» в городе Мариуполе, вышли две группы гражданских общей численностью 46 человек.