Минобороны РФ: 30 апреля из близлежащих к «Азовстали» жилых домов вышли две группы гражданских общей численностью 46 человек

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1 мая 2022, 11:46

Здание Минобороны России в Москве, Konstantin Kokoshkin / globallookpress.com

В субботу, 30 апреля, из жилых домов, близлежащих к металлургическому комбинату «Азовсталь» в городе Мариуполе, вышли две группы гражданских общей численностью 46 человек. Соответствующую информацию распространило министерство обороны РФ.

«Минобороны России сообщает, что 30 апреля из близлежащих к "Азовстали" жилых домов вышли две группы гражданских, в общей сложности 46 человек, им предоставлен ночлег и питание», — говорится в публикации, размещенной в Telegram-канале РИА Новости.

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