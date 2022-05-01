Минобороны РФ: 30 апреля из близлежащих к «Азовстали» жилых домов вышли две группы гражданских общей численностью 46 человек

В субботу, 30 апреля, из жилых домов, близлежащих к металлургическому комбинату «Азовсталь» в городе Мариуполе, вышли две группы гражданских общей численностью 46 человек. Соответствующую информацию распространило министерство обороны РФ.
«Минобороны России сообщает, что 30 апреля из близлежащих к "Азовстали" жилых домов вышли две группы гражданских, в общей сложности 46 человек, им предоставлен ночлег и питание», — говорится в публикации, размещенной в Telegram-канале РИА Новости.
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